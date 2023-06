Des températures qui vont dépasser les 30 degrés cette semaine: la Belgique se dirige vers sa première vague de chaleur de l’année

En effet, le temps sera plus chaud avec toujours de belles apparitions du soleil. Quelques cumulus se formeront à nouveau en cours de journée, mais le temps restera généralement sec. Les maxima se situeront aux alentours de 19 degrés en bord de mer et varieront entre 25 et 30 degrés dans l’intérieur du pays. Le vent restera généralement modéré de nord-est.

Les maxima varieront entre 26 et 31 degrés. Il fera plus frais en bord de mer. Le vent sera généralement modéré d’est à nord-est avec établissement d’une brise de mer l’après-midi.

Dimanche, l’atmosphère restera plus instable près de la France avec toujours un risque d’averses orageuses. Ailleurs, le temps sera plus sec avec parfois du soleil. Les maxima varieront entre 25 et 29 degrés dans l’intérieur du pays et le vent sera généralement modéré d’est à nord-est.

Si les températures de dimanche se maintiennent telles qu’annoncées, on ne pourra pas parler de vague de chaleur, mais si le thermostat grimpe d’un seul degré, alors la première vague de chaleur sera effective en Belgique.