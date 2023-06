La première édition de la foire «Art-à-porter upcyling» se profile à Bruxelles le 17 juin

« Et si on organisait des événements fun mais qui soient aussi bon pour la planète ? Et si l’art pouvait être accessible à tous ? Et si on mettait en avant nos artistes locaux débutants et professionnels ? » C’est avec ces questionnements et ces objectifs en tête que l’événement « Art-à-porter upcycling » est né.

La première édition de la foire aura lieu le samedi 17 juin prochain au Brewdog Bruxelles, face à la gare centrale, de midi à 18 heures organisé par EM4Events. À cette occasion, de nombreux artistes mettront en vente des vêtements de seconde main qu’ils auront personnalisés grâce à leurs talents.