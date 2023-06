21 arrestations administratives à Mons ce dimanche, 5e jour de Doudou

« Aucun incident majeur n’est à relever », commente la police de Mons-Quévy qui a toutefois dénombré 21 arrestations administratives pour ivresse et troubles à l’ordre public et une arrestation judiciaire.

Ce dimanche, le public était de nouveau très présent dans les rues de Mons pour les deux moments forts de la ducasse : la procession du Car d’Or et le combat dit Lumeçon.

« A nouveau, nous avons constaté le non-respect de certaines interdictions de stationnement ayant mené à divers enlèvements de véhicules », poursuit la zone de police. « Nous insistons donc sur le respect des interdictions de stationnement et des barriérages. Concernant les quelques vols de téléphone déclarés à nos services, nous rappelons la nécessité de placer ses effets personnels dans une poche de vêtement ou une partie du sac à main le plus inaccessible possible (évitons la poche arrière d’un pantalon ou la poche avant d’un sac par exemple). »