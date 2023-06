«Top Chef 2023», les pépites de Twitter (demi-finale): le rire de Danny et un trop-plein de François-Régis Gaudry Comme dirait l’autre, « à la fin, il n’en restera qu’un ». En attendant, ils étaient trois à se disputer les deux places en finale de « Top Chef »… M6 / RTL (captures d’écran)

Par M.R.

14 ans que ça dure et on n’a toujours pas trouvé la date de péremption. « Top Chef », ça vieillit comme le bon vin. Cette année encore, l’émission met Twitter en ébullition. Et comme on vous aime bien, on vous a sélectionné la crème de la crème de la demi-finale. À savourer sans modération (bon, on arrête les références culinaires, ça devient lourd). de videos L’épisode de ce lundi soir avait une saveur particulière, puisqu’il s’agissait de la demi-finale. À cette occasion, les trois candidats toujours en lice, Hugo, Danny et Mathieu, ont dû inventer une épreuve à imposer à leurs adversaires, chacun à leur tour. S’ils parvenaient à remporter leur épreuve, ils n’empochaient aucun point. En revanche, si l’un de leurs adversaires remportait le défi, il empochait un point supplémentaire.

Lire aussi «Top Chef 2023», les pépites de Twitter (épisode 13): le retour de Danny et Hélène Darroze ne fait pas l’unanimité C’est Danny qui a ouvert le bal avec un thème qui a légèrement effrayé les autres candidats : la cuisine moléculaire. De quoi amuser le sympathique rappeur à dreadlocks, qui n’a pas arrêté de rire durant l’épreuve. Enfin, on soupçonne plutôt l’ingénieur du son d’avoir passé en boucle son rire strident qui, il faut bien l’avouer, a quelque peu fini par nous agacer.

En 1h30, les cuistots avaient pour mission de réinventer un classique de la gastronomie française, en appliquant les trois principes de base de la cuisine moléculaire : la gélification (le fait de gélifier un aliment), la sphérification (le fait d’encapsuler un liquide) et la sublimation (la transformation d’un état solide en état gazeux). Il ne valait mieux pas avoir séché les cours de chimie au collège… Ou de géographie. En effet, question gastronomie française, on repassera. En choisissant de revisiter la tomate mozzarella et le canard à l’orange, Danny et Mathieu nous ont petit peu surpris.

Sur les trois épreuves, les demi-finalistes étaient jugés par Paul Pairet, qui n’a plus aucun candidat dans sa brigade, pauvre de lui, et le critique gastronomique François-Régis Gaudry, qui fait désormais partie des meubles de la cuisine de « Top Chef ». C’est déjà la troisième fois de la saison que le journaliste intervient dans l’émission ! On frôle l’overdose (ou alors, autant lui donner le rôle de juge permanent, ce sera plus simple). Finalement, Danny est parvenu à battre ses adversaires sur son épreuve avec sa mixture pleine de bubulles qui faisait penser à de la potion magique. La deuxième épreuve était celle de Mathieu qui a demandé aux candidats de cuisiner un faisan de A à Z, sous forme de tourte. Malheureusement, l’expatrié australien s’est fait battre par ses adversaires qui ont tous les deux empoché un point. François-Régis Gaudry, lui, était encore là pour donner son avis. Paul Pairet aussi… enfin, il a essayé. Le défi d’Hugo consistait à cuisiner l’endive de la racine aux feuilles, en 55 minutes. Mais Danny est encore parvenu à dépasser le maître et glaner un deuxième point. Ce qui fait de lui le premier finaliste de « Top Chef 2023 ». Mais pas de quoi fâcher Hugo, tout sourire au moment de soulever la cloche sous laquelle se trouvait le résultat. François-Régis Gaudry et Paul Pairet ont donc dû départager Mathieu et Hugo, en passant en revue leurs trois plats.