«Abysses»: France 2 s’empare de l’urgence écologique avec un récit spectaculaire, fort et essentiel Après des années de surexploitation, les créatures marines déclarent officiellement la guerre aux hommes. C’est le sujet d’« Abysses », l’inquiétante nouvelle série de France 2. FTV

Par Lenny Verhelle

Des bancs de sardines qui noient les pêcheurs au filet, des baleines à bosse qui s’écrasent sur des bateaux de vacanciers, des orques qui s’en prennent aux naufragés ou encore des homards qui ne se laissent plus ébouillanter sans broncher. Des océans aux cuisines des plus grands restaurants, partout dans le monde, l’heure de la révolte des fonds marins contre l’humanité a sonné ! Ce cauchemar n’est pas un remake des « Dents de la mer », non. C’est le postulat d’« Abysses », la nouvelle coproduction internationale (et super-angoissante !) de France 2. D’après le best-seller éponyme, revu et corrigé, de Frank Schätzing, cette série catastrophe s’empare en réalité des questions environnementales pour éveiller le public à la toute-urgence climatique. Et d’offrir à la nature un rôle à part entière, plus redoutable que jamais.

« Je trouvais ça très excitant, un thriller qui nous plonge littéralement dans les profondeurs », a défendu Cécile de France, qui tient le rôle d’un des personnages principaux, au festival lillois Séries Mania. « C’est un domaine qui me passionne vraiment. Je regarde beaucoup de documentaires sur les nouvelles espèces qu’on découvre chaque année, puisque l’univers subaquatique est encore plus obscur que l’univers lui-même. »

Après avoir joué la responsable marketing du Vatican dans la minisérie « The Young Pope » et sa suite, « The New Pope », avec Jude Law, l’actrice belge incarne cette fois une professeure en biologie moléculaire. Laquelle, tiraillée entre l’envie d’être auprès de ses enfants pour les protéger et aller au bout de ses recherches pour sauver la planète, tente de percer le mystère de l’étrange force qui pousse tous les cétacés, poissons, coquillages et crustacés à se rebeller contre les hommes. « C’est galvanisant de camper des scientifiques », avoue notre compatriote, également au générique de la très bonne « Salade grecque », sur Prime Video. « Ils sont les héros des temps modernes. De vrais modèles ! Dans notre époque en crise, on culpabilise énormément l’être humain. Or, il faut continuer à croire en lui, le valoriser. Bien sûr, les experts n’ont pas forcément tous raison. Mais ce qui est sûr, c’est qu’ils nous proposent des solutions. Après, c’est à nous d’entrer en action… »

Lire aussi «Section de recherches»: tout ce qu’il faut savoir sur le retour de la série Un conte noir mais plein d’espoir Suivi en moyenne par 10 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion à la télévision allemande, « Abysses » est de ces récits d’anticipation spectaculaires qui font peur, mais aussi réfléchir sur l’avenir. « Je crois très fort au pouvoir émotionnel de la fiction, et l’être humain fonctionne mieux si on ne lui fait pas la morale. À travers les œuvres que je choisis, je vais donc plutôt être attirée par des projets qui font avancer les mentalités. Je sais que certains films peuvent vraiment faire bouger les choses, alors, tant qu’à faire… » confie Cécile de France. « J’ai particulièrement aimé l’intelligence de cette série. Elle interroge sur notre humilité face à l’inconnu, nos craintes ancestrales et notre capacité à nous reconnecter à la nature. » Actuelle, bien ficelée – quoiqu’elle aurait gagné à être condensée en moins de huit épisodes – et visuellement impressionnante, l’histoire intrigue dès les premières secondes, inquiète ensuite, avant de livrer un message d’espoir. « Le roman avait une fin très sombre, très pessimiste », précise le producteur Frank Doelger. « Après neuf ans à travailler sur Game of Thrones, j’avais envie de quelque chose de différent. L’idée pour moi, c’était d’imaginer la série comme un film de monstres dans lequel nous découvrons finalement que le monstre, c’est nous. C’est cette prise de conscience qui nous permet d’agir. On se rend compte de la leçon à tirer pour éviter le pire. Si on change de comportement, il n’est pas trop tard. » Et notre Cécile nationale d’ajouter qu’« Abysses » réveille surtout notre capacité à nous émerveiller face à la beauté de notre environnement. « C’est vraiment la clé de notre sauvegarde », conclut-elle. À grand renfort d’effets spéciaux réussis et de sublimes paysages, « c’est ce qu’on propose dans cette série ».