Impression d’élèves sur l’art abstrait

Depuis le 16 mai dernier et jusqu’au 1er juillet, les cimaises de la bibliothèque d’Andenne accueillent une exposition un peu particulière, intitulée Abstraction et Impressions. C’est celle de graines d’artistes, celle des élèves de deuxième secondaire de l’Institut Sainte-Begge. La thématique de l’exposition se rapporte à l’art abstrait et s’inspire fortement de peintres comme le surréaliste espagnol Joan Miro ou encore le Russe Vassily Kandinsky, considéré comme l’auteur de la première œuvre d’art abstrait de l’époque moderne. Christine Gillet professeur d’art plastique à l’Institut Sainte-Begge, nous décrit la genèse de ce projet artistique : « Nous avons depuis quelques années, le vendredi, un atelier « Challenge », dont l’objectif est le dépassement par rapport au cours classique. Ce sont des cours complémentaires associés aux cours artistiques. Dans ce cadre, nous avions le projet avec les élèves, cette année, d’organiser une expo autour de l’art abstrait. J’ai contacté à la bibliothèque pour leur demander de nous réserver les lieux. »

Un mixe d’écoline et de pastel gras Pour préparer cette exposition, les élèves de Madame Gillet ont bénéficié de cours d’Histoire de l’art qui les a plongés dans l’univers des œuvres de Miro et Kandisky. Ils ont également appris des techniques artistiques spécifiques à l’art abstrait qu’ils n’ont pas le temps d’aborder en temps normal, notamment le travail mixte du pastel gras et de l’écoline (peinture à l’eau appelée aussi encre-aquarelle). « C’est le côté un peu magique. Détaille Christine Gillet. Ils placent d’abord le pastel gras et puis l’écoline. Comme c’est un corps gras, le pastel va ressortir par rapport à l’écoline. Cela fait aussi un lien avec le cours de science. »

Le vernissage de l’exposition a eu lieu le 15 mai. Il a rassemblé des parents fiers de leurs artistes en herbe. « Ils trouvaient que c’était chouette, se réjouit la professeur d’art plastique, elle-même artiste peintre, et que les enfants avaient pris plaisir à participer au projet. »

Vendre les œuvres l’an prochain pour une bonne cause Christine Gillet, ajoute étonnée : « On nous a posé plusieurs fois la question de si les œuvres étaient à vendre. Je n’avais pas prévu ça. Et j’ai dû répondre par la négative. Je me suis remise en question. Peut-être que l’an prochain, on pourrait les mettre en vente, mais récolter l’argent pour une cause par pour les élèves. » Vu le succès de cette première exposition, l’idée d’une seconde édition fait déjà son chemin dans la tête de la professeur mais aussi sûrement dans celle des élèves.