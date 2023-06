Le centre d’hébergement La Clé, à Schaerbeek, a fêté ses 50 ans d’existence

La journée a débuté par une partie académique à 14h pour permettre de retracer l’aventure de La Clé et de ses résidents au cours des 50 dernières années mais aussi de débattre de l’évolution de la surdité et de ses besoins futurs. Ensuite, place au cocktail sur les coups de 16h. L’occasion de remercier toutes les personnes qui se sont données corps et âmes, tous les anciens et leur famille ainsi que les nombreux professionnels externes qui font confiance au centre, et toutes celles et ceux qui œuvrent chaque jour à rendre cet environnement gai et chaleureux. Enfin, dès 18h30, une soirée conviviale a rassemblé les nombreux anciens de La Clé.

Le centre en lui-même

Fondée en 1973, La Clé est un centre d’hébergement situé à Schaerbeek qui a pour objectif d’accueillir des enfants et adolescents sourds ou malentendants, âgés de 2 à 21 ans, et de leur offrir un lieu de vie familial dans une atmosphère chaleureuse qui leur apporte soutien et sécurité. La maison accueille également des jeunes qui rencontrent des difficultés au niveau familial et qui trouvent en La Clé un lieu où bien-être et rigueur vont de pair. 23 enfants, répartis en trois groupes d’âge, se partagent le bâtiment construit à notre attention et donc parfaitement adapté à la surdité. Les enfants fréquentent différents centres et écoles et centres bruxellois.