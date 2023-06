Roland-Garros: Ons Jabeur célèbre sa qualification pour les quarts en imitant Cristiano Ronaldo (vidéo)

La Tunisienne Ons Jabeur, 7e mondiale, a rejoint les quarts de finale du tournoi de Roland-Garros lundi en début d’après-midi. L’ancienne N.2 mondiale a éliminé la gauchère américaine Bernarda Pera (WTA 36) dans son huitième de finale disputé sur l’ocre du court central Philippe-Chatrier. Jabeur s’est imposée en deux sets 6-3 et 6-1, après 1 heure et 3 minutes de jeu. Pera n’a pas réussi à remporter le moindre le jeu sur son service.

Finaliste de Wimbledon et de l’US Open l’an dernier, la Tunisienne de 28 ans n’avait jamais réussi à se qualifier pour les quarts de finale à Paris où elle avait atteint les huitièmes en 2020 et 2021. Cela méritait bien une célébration...à la Cristiano Ronaldo. En effet, lors de sa rentrée au vestiaire, elle a réalisé le fameux gesté réalisé par la star portugaise du ballon rond lorsqu’elle inscrit un but.