Une femme de 70 ans originaire de Hostert (Luxembourg) est introuvable depuis dimanche : la police lance un appel à témoins

Monique Marie Reine Zeimet n’a plus donné le moindre signe de vie depuis ce dimanche soir. Elle est originaire d’Hostert et est âgée de 70 ans. La police a indiqué ceci : « Elle a été vue pour la dernière fois sur une piste cyclable à Hostert. Il est possible qu'elle ait voulu se rendre à Luxembourg-Ville en bus ou en train».

Cette dame mesure entre 1m60 et 1m70. Elle est blanche de peau, de corpulence mince et elle a les cheveux gris courts. Monique Marie Reine Zeimet parle plusieurs langues comme le luxembourgeois, le français, l’allemand et l’anglais. La police a indiqué qu’elle n’avait pas (encore) une photo récente.