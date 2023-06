Woluwe-Saint-Pierre devient la première commune belge à accompagner ses habitants dans l’utilisation de l’IA

L'utilisation croissante de l'Intelligence Artificielle (IA) au service de l'humanité est un enjeu majeur et urgent pour les années à venir. La commune de Woluwe-Saint-Pierre a décidé de relever ce défi en grand. Depuis le 30 mai dernier, elle est devenue la première commune Belge à accompagner ses habitants dans l’utilisation des intelligences artificielles. « Ces nouvelles formations dédiées aux outils de l'IA (ChatGPT, Midjourney,..) ont été mises en place suite à la conférence avec Ramon Junquera et Guibert del Marmol sur l'Intelligence Artificielle, co-organisée avec mon ami et député bruxellois Christophe De Beukelaer, qui a attiré plus de 250 personnes le 15 mai dernier », explique Alexandre Pirson (Les Engagés), échevin de la Transition Numérique à Woluwe-Saint-Pierre. « L'intérêt manifesté par le public nous a convaincus de la nécessité de sensibiliser et d'accompagner nos concitoyens dans l'utilisation de ces nouvelles technologies. »

Cette formation s'inscrit dans le cadre de notre programme « Connect1150 », lancé il y a un an pour promouvoir l'inclusion numérique et l'accès aux nouvelles technologies pour tous, dans un monde en constante évolution et de plus en plus digitalisé.

Au programme Au cours de ces demi-journées de formation, les participants découvrent ce que sont les intelligences artificielles, en partant de la genèse des technologies actuelles, et apprennent à interagir efficacement avec l’une d’entre elles (ChatGPT). Cela comprend des conseils et bonnes pratiques pour leur permettre de mieux formuler leurs demandes afin d’obtenir des résultats qui soient justes et pertinents. « L'objectif est véritablement d'accompagner les citoyens pour que la technologie soit à leur service et qu'ils puissent se faire leur propre idée sur le sujet », conclut Alexandre Pirson. Les formations seront dispensées dans l'espace public numérique de l'Hôtel communal par les informaticiens de l’ASBL Fobagra, à raison d'une demi-journée par groupe de douze personnes. Ces formations sont gratuites et les inscriptions peuvent être effectuées en ligne sur notre site internet : www.woluwe1150.be. Au niveau régional Christophe De Beukelaer (Les Engagés), conseiller communal à Woluwe-Saint-Pierre, député & Président Les Engagés Bruxelles, a décidé de porter le sujet au niveau régional. « L’IA va bouleverser notre société. Pour le meilleur ou pour le pire ? À nous de choisir ! Chez Les Engagés, nous voulons utiliser cette technologie sans naïveté, mais à bon escient : désengorger la justice, rendre le diagnostic médical plus performant, transformer l’éducation… »