VW Golf R 333 Edition: sold out en un temps record

Rappel des faits : ceci est une édition limitée à 333 exemplaires pour le monde. En gros, il s’agit d’une Volkswagen Golf R Performance, avec quelques options, une peinture avec laquelle on peut habiller n’importe quelle Golf, et des stickers « 333 » sur les flancs. Tout ça pour 76.000€, soit à peu près 20.000€ de plus qu’une R Performance, avec exactement le même moteur, exactement la même transmission intégrale, et exactement les mêmes performances. Suffisant pour faire de cette édition limitée un collector en puissance ?

42/minute

Pour 333 personnes, la réponse est oui. Toutes les voitures ont été écoulées en… 8 minutes via une procédure de réservation en ligne ! Pour l’anecdote, ça fait 42 voitures vendues par minute. Très sincèrement, nous comprenons mieux l’engouement pour les 50 premières Citroën AMI Buggy, qui avaient toutes été réservées en 18 minutes. Mais voilà, ceci confirme encore la folie suscitée par la Golf…