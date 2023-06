L’Alfa Romeo P7… n’est pas une Alfa Romeo

Alpine va y dévoiler sa nouvelle hypercar qui entrera dans la catégorie reine dès l’an prochain. Ferrari pourrait y présenter une version pour le moins extrême de la SF90. Et ceci alors ? Ceci est absolument sublime, mais n’est hélas pas un projet d’Alfa Romeo.

IED Torino

Ceci est en fait l’œuvre d’un designer danois, nommé Daniel Kemnitz. Plus précisément, la base est un travail de fin d’étude qu’il avait présenté à ses professeurs à la fin de son cursus au prestigieux institut IED de Turin. Mais, insatisfait de ce qu’il avait alors présenté faute de temps, il a repris ses croquis, et les a retravaillés pour emmener son concept dans un univers qui n’existait pas alors : la catégorie hypercar du championnat du monde d’endurance. Les connaisseurs auront identifié une influence assez nette de la légendaire Alfa Romeo Tipo 33 Stradale, avec des proportions quasi parfaites, malgré la modernité des appendices aérodynamiques. On en vient à regretter qu’Alfa Romeo n’ait pas de projet de ce genre. Quoique…