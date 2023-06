Voiture électrique : la vérité toute nue, par le patron de Ford

D’après le patron de Ford, dont la branche européenne sera le fer de lance de l’électrification, avec un catalogue 100% électrique d’ici 2030, c’est cette échéance qu’il faudra attendre pour qu’une voiture à batteries soit au même prix qu’une voiture thermique comparable. En l’état actuel des choses, c’est impossible, tant le prix des voitures électriques est dicté par les batteries. Or, celles-ci nécessitent des matériaux rares et chers, comme chacun sait déjà. Mais l’homme prédit qu’une grande étape sera franchie quand les voitures électriques utiliseront des batteries plus petites, et de nouvelles technologies autorisant l’utilisation de matériaux moins précieux. Là, les prix descendront. Mais malgré cela, la voiture électrique restera un objet intrinsèquement plus cher qu’une voiture classique. Il faudra donc aller plus loin.

Réduire la voilure humaine

Jim Farley ne cache en effet pas que pour obtenir une voiture électrique abordable, il faudra rogner partout. Il faudra bien moins de monde dans les usines pour les construire. Il faudra bien moins de monde dans les concessions, puisque qu’une voiture électrique a besoin de beaucoup moins d’entretien. Et il faudra d’ailleurs bien moins de concessions, puisque le modèle commercial basculera massivement sur la vente en ligne. Le moins qu’on puisse dire, c’est que Jim Farley n’essaie pas de nous vendre du rêve.