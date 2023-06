Triste record en zone de police Vesdre: le nombre de violences intrafamiliales n’a jamais été aussi haut

Durant le confinement, la peur de beaucoup d’associations était que les violences intrafamiliales augmentent drastiquement. Rester enfermer toute la journée avec un agresseur potentiel qui devient de plus en plus nerveux au vu du contexte, pouvait être extrêmement compliqué dans certains cas. Et pourtant, c’est en 2022 que l’on enregistre un nombre record de violences intrafamiliales dans la zone de police Vesdre. de videos En 2022, on a enregistré 542 faits, soit une augmentation de 56 par rapport à 2021. « On est à presque deux faits par jour dans notre zone », déplore le chef de corps Alain Barbier. C’est énorme pour cette zone de police qui comprend Verviers, Dison et Pepinster. Les trois communes sont concernées ainsi que toutes les tranches de la population, assure le chef de corps.

Il s'agit d'un des grands axes sur lesquels la police Vesdre travaille. D'ailleurs tous les policiers sont formés spécifiquement par rapport à cette problématique.

Qu’est-ce qui peut expliquer ce triste record ? Déjà, il est possible qu’il s’agisse quelque part d’une bonne nouvelle. « Dans ce genre de faits, on sait qu’il y a toute une série des cas où il n’y a pas plainte. On estime qu’il faut entre 7 et 11 faits pour qu’une victime se décide venir à la police. »

Il y a donc un chiffre noir des violences intrafamiliales qui est difficile à quantifier. « C'est difficile de dire s'il y a plus de cas de violences ou si les victimes vont plus porter plainte », résume le policier. Il n'est pas impossible qu'un certain nombre de victimes ait laissé passer les deux années Covid et se sont manifestées en 2022. Mais il est également possible qu'il y ait plus de problèmes. Comme nous le confiait le chef de corps, avec la suite des inondations, la guerre en Ukraine, les hausses des prix, il est possible que les gens soient plus nerveux et violents. En revanche, concernant l'intégrité sexuelle à l'encontre des mineurs d'âge, on constate une baisse significative. On arrive à 26 faits en 2022, ce qui signifie une baisse de près de 37 % par rapport à 2019, l'année de référence. Moins de vols Au rayon des bonnes nouvelles, on constate une baisse en matière de vols. Ils sont en recul de 12,50 % Ils sont d'ailleurs nettement moins nombreux dans les habitations. Mais bizarrement, ils sont en hausses dans les entreprises et les PME. À nouveau toute la zone est touchée de manière équitable que l'on soit en ville où à la campagne même si forcément on ne vole pas partout la même chose. « On a eu une vague de vols dans les abris de jardin. Forcément, ça ne concerne que les gens à la campagne. On a d'ailleurs pu les arrêter assez vite comme le modus operandi était à chaque fois le même. »