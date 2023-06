Brocante solidaire pour l'éducation des enfants d'un village sénégalais

Le dimanche 18 juin, de 10h à 18h, un événement incontournable se déroulera dans le jardin de Ginette Hosay, esthéticienne indépendante au grand cœur. Cette passionnée de beauté et de solidarité organise une brocante et un vide-grenier exceptionnels afin de soutenir l’éducation des enfants d’un village sénégalais. Il y a 23 ans, lors d’un voyage au Sénégal, Ginette a croisé le destin d’un bébé de seulement 4 mois. Ce bébé, gravement malade et menaçant de devenir aveugle, a touché le cœur de Ginette qui a pris la décision de le sauver. Elle a obtenu un visa touristique pour le rapatrier et lui prodiguer les soins nécessaires. Par la suite, elle a légalement adopté cet enfant.

Année après année, Ginette est retournée au Sénégal avec sa fille adoptive pour lui faire découvrir ses origines, son village et sa famille. C’est là qu’elle a vu une opportunité d’aider directement ce petit village reculé. Elle a entrepris la construction d’un puits d’eau, d’un moulin à grains et d’un poulailler, offrant ainsi à la communauté locale une source d’eau potable et de quoi se nourrir.

De plus, Ginette a pris à cœur l’éducation des enfants du village. Depuis 23 ans, elle finance leurs études, leur permettant ainsi de s’épanouir et de réaliser leur potentiel. Sous son aile, pas moins de 41 enfants ont bénéficié de cette aide. Aujourd’hui, il ne reste plus que 8 enfants à soutenir qui ont la chance de poursuivre leurs études dans des universités et même à HEC.

Cependant, au fil des années, le coût des études a considérablement augmenté, mettant en péril la poursuite de cette belle initiative. C’est pourquoi Ginette, en plus de son métier d’esthéticienne, s’investit activement dans les brocantes et les expositions, en vendant ses réalisations artisanales et en collectant des objets offerts par ses clientes généreuses. Afin de réunir des fonds supplémentaires pour financer les études des enfants du village, Ginette a décidé d’organiser une brocante et un vide-grenier dans son jardin. Le dimanche 18 juin, vous aurez l’opportunité de venir découvrir une sélection variée d’articles à des prix abordables. Du linge de lit aux articles ménagers, en passant par les disques CD, les décorations, les collections et les vêtements de qualité, il y en aura pour tous les goûts. En participant à cette brocante et à ce vide-grenier, non seulement vous pourrez faire de bonnes affaires, mais vous contribuerez également à un projet d’une importance capitale. Toutes les ventes réalisées lors de cet événement seront intégralement utilisées pour financer la fin des études des enfants du village