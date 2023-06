Le bon d’État rapporte moitié moins qu’en mars

Dans le détail, le bon d’État à 3 ans, à 2,5 %, a rapporté 97 millions d’euros alors que celui à 10 ans, assorti d’un taux de 3 %, a généré 30 millions d’euros.

Lors de la précédente émission, plus de 262 millions d’euros avaient été levés, un plus haut depuis décembre 2011. Le bon à trois ans était alors légèrement plus élevé que celui de juin alors que celui à 10 ans était au même taux.