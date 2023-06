L’Atelier de Naninne investit dans des chaudières biomasse et 625 nouveaux panneaux solaires: «Devenir une entreprise modèle de la transition écologique»

Outre ses actions pour ses espaces verts et sa gestion des déchets bien rodée, L’Atelier, qui emploie 320 personnes dont 87 % en situation de handicap, va plus loin dans son investissement pour la planète.

Les deux nouvelles chaudières biomasse utilisent le bois comme combustible. Cela permettra à L’Atelier de réduire ses émissions de CO2 de 90 %, soit 220 tonnes par an. L’ETA a fait appel à la coopérative citoyenne voisine Coopeos, située à Fernelmont. Tcharbon (ITS Energy) s’occupe de fournir les plaquettes forestières. « C’est très important pour nous de rester local afin de travailler en circuit court », souligne Maxime Goffinet, le directeur de L’Atelier. « Notre ambition est de devenir une entreprise modèle de la transition écologique et de la marche vers la neutralité carbone. »