Des travaux surprise sur la route de Rouillon à Morialmé: la chaussée estfermée jusqu’au 30 juin

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Certains automobilistes ont été surpris ce lundi matin en voulant emprunter la Nationale 932 (route de Rouillon). En effet, depuis l’échangeur de Fraire ainsi que depuis le carrefour d’Oret (dans l’autre sens), des panneaux empêchent le passage.

Une déviation a été mise en place et les véhicules sont contraints de passer par Florennes, via la N98, la N975 et la N5.