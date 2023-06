Piétons de la région du Centre: votre commune répond-elle à vos attentes?

À l’initiative des associations Tous à Pied, Voetgangersbeweging et Walk, la toute première grande enquête en ligne sur la mobilité piétonne a été lancée en Belgique. Tous les citoyens de la région du Centre, notamment, sont appelés à donner leur avis sur la situation dans leur commune de résidence, de travail, ou autre. L’enquête est financée par SPF Mobilité et Transports.

Il s’agit de répondre à des questions sur les raisons de vos déplacements à pied (travail, école, courses, balade, sport…), la durée de vos déplacements. Mais également d’évaluer la qualité de l’environnement, des espaces publics, de la circulation routière, si les trottoirs sont adaptés aux, poussettes PMR. Ainsi que les relations avec les autres usagers (automobilistes, vélos trottinettes), la sécurité et le confort des déplacements à pied en général, l’accessibilité des transports en commun, des commerces, des administrations, la signalétique, etc.

Trouver des solutions

L’utilité de ce baromètre ? Mieux cerner les attentes et la diversité des besoins des citoyens qui souhaitent se déplacer à pied. Mais aussi encourager les communes à trouver des solutions aux situations considérées comme problématiques à certains endroits (quartiers, places, rues, etc) et à prendre en compte les besoins des piétons dans les politiques de mobilité. Les résultats sont attendus pour octobre 2023.