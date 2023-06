Avec le retour des beaux jours, la province du Luxembourg vous propose plusieurs lieux de baignade

D’ici quelques semaines, l’été fera son grand retour ! Et avec le retour de cette saison estivale, vous êtes nombreux à rêver de soleil et de baignade au grand air. Le Service Publique de Wallonie a répertorié 26 sites de baignade accessibles au grand public. Onze d’entre eux se trouvent répartis en province de Luxembourg et certains sont déjà ouverts au public. La qualité de l’eau de tous ces sites est contrôlée de manière régulière par le Service public de Wallonie et l’ISSeP. 1) Le plan d’eau de Libramont

Situé à deux pas du complexe sportif, ce lieu est à mi-chemin entre une piscine extérieure et un petit lac. L’eau y est d’excellente qualité. Les tests réalisés, chaque année, par la Région wallonne sont là pour le prouver. Le plan d’eau de Libramont est le lieu de rendez-vous des baigneurs mais pas seulement. Les amateurs de pêche aiment s’y retrouver. Un espace leur est réservé.

Proche de la frontière du Grand-Duché de Luxembourg et situé à un jet de pierre des Cantons de l’Est, le Lac de Chérapont attire chaque année de nombreux touristes. Pendant que certains piquent une petite tête dans l’eau, d’autres en profitent pour parfaire leur bronzage sur la plage en bord de lac. À deux pas de cette plage se trouvent des terrains de tennis et de pétanque ainsi qu’un parc à cervidés. Les deux lacs de ce site et l’Ourthe orientale toute proche servent également de petits coins de paradis pour les pêcheurs qui n’ont que l’embarras du choix entre les truites, les brochets, les gardons, les brèmes ou encore les tanches qui peuplent ces eaux. Pour le moment, aucune donnée de prélèvement est disponible pour ce site. 3) Le Lac de Conchibois (Saint-Léger) Blotti dans un écrin de verdure en plein cœur de la Gaume, le Lac de Conchibois vous propose tout un tas d’activités en plus de la baignade. Les enfants y trouveront une plaine de jeu. Les ados, eux, pourront s’adonner au skate dans le skate park ou s’essayer au paintball. Au bord du lac, vous trouverez un petit embarcadère auquel sont amarrés des pédalos. Le lac de Conchibois est aussi le lieu de départ de nombreuses balades qui vous emmènent à la découverte du patrimoine gaumais. La baignade, elle, n’est autorisée que durant les mois d’été. Présence d’un maître-nageur sur place. Pour le moment, aucune donnée de prélèvement est disponible pour ce site. 4) Baignades dans la Semois et l’Ourthe