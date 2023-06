Carte volée, compte épargne vidée… Bpost Banque refuse de rembourser Albert et son épouse, de Neufchâteau: «Il y aurait une faute grave de notre part!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est en désespoir de cause qu’Albert Leblanc a pris contact avec notre rédaction. Depuis plus d’un an, cet habitant de Longlier et son épouse, tous deux à la retraite, remuent ciel et terre pour récupérer l’argent que des voleurs peu scrupuleux leur ont subtilisé sur leur compte en banque.