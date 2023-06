L’Oise, loin du stress, proche de l’Histoire

Crises successives oblige, le Belge a revu son budget vacances à la baisse ces dernières années. En moyenne, une famille compte ainsi dépenser 2.182 euros pour partir cet été. Un montant qui reste conséquent et qui varie fortement entre les familles. Et pourtant, il ne faut pas forcément aller loin pour trouver son bonheur et se changer pleinement les idées. On vous invite, en effet, comme 27 % des Belges, à prendre la direction de la France. Mais, dans notre cas, il n’est pas question de traverser l’entièreté de l’Hexagone pour rejoindre la Côte d’Azur ou la façade Atlantique. Non, on embarque pour un trajet court et on s’arrête… avant Paris, histoire de faire connaissance avec le département de l’Oise. Etalé sur 128.000 hectares entre la Wallonie et la Ville lumière, l’Oise ne manque pas d’arguments pour attirer les touristes venus de Bruxelles ou de Wallonie. Le principal étant sa proximité. On y arrive en une heure ou deux de route en fonction de l’où on démarre. Pas besoin d’investir massivement dans des billets d’avion, seuls quelques euros suffisent pour faire le plein de sa voiture et payer les péages. Il est également possible de rejoindre l’Oise par train, notamment en cas de séjour à Chantilly (lire ci-dessous). Une fois sur place, vous serez subjugués par la variété des paysages et des activités proposées, que vous soyez en couple, en famille ou entre amis. On dort où ? L’Oise bénéficie d’un cadre propice à la détente et au ressourcement. Les hébergements uniques où repos et calme sont à l’ordre du jour sont donc légion. Et s’il est possible d’opter pour le camping ou de traverser la région en camping-car, l’Oise propose surtout un nombre impressionnant d’hôtels et de chambres d’hôte. Plusieurs châteaux, notamment dans la région de Chantilly, ont même été rénovés et offrent aux clients une expérience absolument unique et enchantée. Que faire ? Itinéraires de randonnées pédestres et cyclo-touristiques, circuits de balades balisées, locations de vélos, programmes de sorties «nature», nombreux jardins… les amoureux de nature et d’espaces verts seront comblés. Les plus jeunes ou amateurs de sensations fortes auront également de quoi faire puisque plusieurs parcs d’attractions sont également situés sur le territoire de l’Oise, comme le célèbre Parc Astérix, le Parc Saint-Paul et encore la Mer de Sable (voir ci-dessous). Pour se couper encore un peu plus du monde, on peut aussi opter pour une parenthèse enchantée en visitant la région de façon insolite. En montgolfière, en croisière sur l’Oise (le fleuve, cette fois), en train à vapeur, en kayak ou même en 2CV, il existe de nombreux moyens de découvrir le département autrement. Autrement, et à tout moment. Car ici, on ne dépend pas du soleil. Musées, expositions ou autres spectacles accueillent les visiteurs toute l’année. Le site Oisetourisme.com rassemble l’ensemble des activités et vous donne toutes les informations nécessaires pour planifier un séjour loin du bruit, de la pollution et du stress.

Frissons au milieu des dunes La Mer de Sable, située au coeur de la forêt d’Ermenonville, propose de nombreuses attractions dans un décor pour le moins inédit. Situé entre la Belgique et Paris, le département de l’Oise offre des paysages on ne peut plus variés. Mais on ne s’attend pas forcément à se retrouver… les pieds dans le sable. Et pourtant, c’est possible, pour le plus grand bonheur des amateurs de sensations fortes. Car le parc d’attractions La Mer de Sable est implanté sur un site naturel de 45 hectares dont 20 hectares… de dunes ! Un environnement hors du commun qui offre une expérience unique. Le parc vous plongera dans l’univers du Far West à travers ses nombreuses attractions et ses spectacles. Du baptême en poney à la rivière des castors en passant par la rivière sauvage et la Tornado, très petits et très grands trouveront leur bonheur.

Luxe et tranquillité pour se ressourcer Pour refaire le plein d’énergie entre les différentes activités ou tout simplement pour se reposer, direction le Grand Pavillon et ses 17 hectares de luxe et de verdure. L’Oise et la région de Chantilly regorgent de solutions pour séjourner. Campings, chambres d’hôte, gîtes ou encore aires de camping-car, il y en a pour tous les goûts. Mais pour se plonger à fond dans l’ambiance des Rois de France, direction le Grand Pavillon. Situé à quelques minutes à peine de Chantilly, non loin de Senlis et à à peine 45 minutes de Paris, le Grand Pavillon est l’endroit parfait pour… prolonger ses vacances. Car on ne s’y arrête pas juste pour faire une sieste ou recharger ses batteries la nuit. Non, le Grand Pavillon peut être considéré comme une activité en elle-même puisque l’établissement offre un cadre apaisant et ressourçant situé dans un écrin de verdure de 17 hectares. Cette ancienne blanchisserie, conserverie puis usine de papier a été entièrement rénovée et propose aujourd’hui des dizaines de chambres et suites d’un confort absolu pour petit et grand budget. Les plus stressés d’entre vous iront se détendre au spa, dans un espace de 1200 m2 dédié à la relaxation en profondeur, pendant que les plus sportifs profiteront de la salle de sport. Et une fois venue l’heure de passer à table, impossible de ne pas s’arrêter au Craft pour profiter de sa cuisine bistronomique et échanger avec le chaleureux personnel local. Inutile de vous préciser que les voyages en petites voiturettes de golf au sein de l’établissement amuseront les enfants.