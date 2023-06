L’auteur Eric-Emmanuel Schmitt sera chez Molière le 21 juin pour une rencontre autour de son dernier roman

Au micro de Dominique Cabiaux, le dramaturge, romancier, nouvelliste, essayiste, cinéaste, traduit en 45 langues et joué dans plus de 50 pays, Eric-Emmanuel Schmitt sera à la libraire Molière ce 21 juin pour une rencontre autour de son dernier roman « Le défi de Jérusalem ». Eric-Emmanuel Schmitt est un des auteurs les plus lus et les plus représentés dans le monde. Il a été élu en janvier 2016 à l’unanimité par ses pairs membre de l’Académie Goncourt. Il prolonge sa réflexion sur la foi, inaugurée avec La nuit de feu (2015).

