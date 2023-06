FWB: Plus de transparence sur les voyages des députés à l’étranger

Par ailleurs, les missions à l’étranger d’une délégation du Parlement de FWB devront dorénavant obligatoirement faire l’objet d’un rapport. Celui-ci précisera la composition de la délégation, l’objet de la mission, les enseignements qui en auront été retirés ainsi que les coûts liés au transport et à l’hébergement des députés sur place.

La commission des Affaires générales de l’assemblée a approuvé lundi une modification du règlement de l’assemblée. Celle-ci prévoit que les missions à l’étranger devront à l’avenir être motivées et l’intérêt pour les compétences de la FWB devra être démontré.

L’amendement au règlement prévoit en outre que 75 % au moins du temps des missions à l’étranger devront servir aux réunions de travail et rencontres officielles en lien avec l’objectif de la mission.

Une durée maximale fixée

Celles-ci auront une durée maximale de 5 jours dans les pays de l’UE, et de 8 dans le reste du monde.

Les partenaires et conjoints des députés ne pourront pas en faire partie.

Le nouveau règlement détermine aussi que le train sera privilégié pour tous les déplacements de moins de 800 kms.

Lorsqu’ils devront prendre l’avion, les députés voyageront en classe économique. Le recours à la classe affaires sera possible par dérogation pour les vols de plus de 6 heures en fonction de l’horaire et du programme de la mission.

Ces voyages à l’étranger feront l’objet d’une compensation carbone.

Abstention du PTB

Ces nouvelles dispositions ont été approuvées lundi par l’ensemble des commissaires.

L’opposition PTB s’est toutefois abstenue. La formation marxiste a déploré des dispositions qui, selon elle, ne vont pas aussi loin que celles adoptées en mars dernier par le Parlement wallon après le scandale provoqué par le voyage somptuaire de l’ancien président de l’assemblée et de son greffier à Dubaï.