Kody sera au Dôme de Charleroi ce 8 juin pour la soirée du Punch Comedy Club

Des humoristes de talent et reconnus viendront animer la soirée à Charleroi et Kody fera de nouveau l’honneur de sa présence. Il y aura le fantastique Sum, l’humoriste carolo à retrouver sur les meilleures scènes francophones mais également en radio sur Vivacité. Funky Fab dans son style bien a lui donnera une leçon de Stand-Up et réveillera les instincts les plus primaires du public. Nathan sera également là et sera en rodage du spectacle qu’il présentera en fin d’année. Manola, animatrice Fun Radio viendra tester ses vannes à Charleroi pour la première fois. Le tout sera animé par Félicien qui connaît la musique pour chauffer le public.

