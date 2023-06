Casper Ruud vient à bout de Nicolas Jarry en trois sets accrochés et file en quarts de finale de Roland-Garros

Le Norvégien, finaliste de la précédente édition, a écarté de sa route le Chilien Nicolas Jarry (ATP 35): 7-6 (7/3), 7-5, 7-5. Le décuple lauréat sur le circuit ATP a su faire la différence dans les fins de set pour éviter d’avoir à prolonger la rencontre qui a néanmoins duré 3 heures et 20 minutes.

Ruud a filé à 3-0 au début du match mais le Chilien lauréat en 2023 à Santiago et Genève, sur terre, est revenu à 3-3. L’expérience a payé dans le jeu décisif quand la tête de série N.4 s’est échappé pour mener 4/1 et gagner la manche. Dans la deuxième manche, le Scandinave mené 1-3 et 2-4 est revenu à 4-4 et a réussi le break décisif à 5-5 pour mener 2 sets à 0 sur sa mise en jeu. Dans le 3e set, mené 2-4, Ruud est revenu à 4-4 avant un break pour mener 6-5 et conclure ensuite.