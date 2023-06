Une nouvelle passerelle cyclo-piétonne construite au-dessus du canal de l’Ourthe à Liège (photos)

Elle doit permettre aux cyclistes et aux piétons de se déplacer en toute sécurité. - RESA

La passerelle, imaginée par le bureau Servais Engineering Architectural & Partners, sera construite au-dessus du canal de l’Ourthe et reliera le quai Joseph Wauters au quai Gloesener. Elle doit permettre aux cyclistes et aux piétons de se déplacer en toute sécurité.

Elle sera équipée du côté de la rue Garde Dieu d’une rampe d’accès pour les cyclistes et les personnes à mobilité réduite. C’est l’entrepreneur Eloy qui est chargé de l’exécution des travaux d’aménagement et d’installation de la passerelle. Une fois celle-ci créée et les câbles électriques posés, l’ambition de RESA est de remettre en gestion la passerelle au Service Public de Wallonie.