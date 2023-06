L’OMS veut lancer un pass sanitaire mondial inspiré du modèle européen

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, et la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides, ont signé cette « initiative historique pour renforcer la sécurité sanitaire mondiale » à Genève.

Ce futur système mondial de certification numérique doit, selon un communiqué de l’OMS et de la Commission européenne, « contribuer à faciliter la mobilité et à protéger les citoyens du monde entier contre les menaces actuelles et futures pour la santé, y compris pandémies ».