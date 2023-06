Avec son manuel «En route vers le CEB», le Florenvillois Michel Roiseux et son équipe veulent que les enfants soient «au plus proche possible des conditions de ces épreuves»

Le manuel est divisé en plusieurs parties : français, histoire-géographie, et mathématiques. « Nous avons eu de très bons retours de la première édition du manuel. Les enfants qui l’ont utilisé ont réussi leur CEB avec de très bons résultats. Après, le CEB n’est pas fait pour tuer l’élève. Il reprend simplement tout ce que l’enfant doit maîtriser pour monter en secondaires. Je suis certain que si vous le faites passer en fin de quatrième primaire à de bons élèves, ils le réussissent aisément. »

Vendus à près de 4.000 exemplaires en 2022, Michel Roiseux et son équipe avaient imprimé plus d’exemplaires pour cette édition 2023 et comptent en imprimer entre 6.000 et 7.000 pour 2024.