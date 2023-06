Les travaux sur la route d’Ath à Jurbise et Lens ont commencé

La majorité de la population s’accorde à dire que la route d’Ath est en mauvais état. Mais quand on parle des travaux qu’on pourrait y effectuer pour l’améliorer, le sujet fait débat. Oui, il est grand temps de rénover, mais non, on n’a pas envie de subir les embouteillages et les embarras de circulation que les travaux engendreront !

Et justement, les premiers travaux prévus sur la RN56 commencent enfin. C’est la bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant, qui communique : « Annoncés déjà depuis plusieurs semaines, le SPW entame ce lundi les travaux de réfection d’un tronçon de 400 mètres en direction de Lens. Les travaux seront entièrement placés sous la responsabilité du SPW. La commune sera cependant attentive au bon déroulement », précise-t-elle.