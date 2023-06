La rue de la Centrale à Sclessin, qui longe le stade du Standard de Liège, mise en voie sans issue

La zone de chantier s’étendra sur le carrefour formé par la rue Ernest Solvay et la rue de la Centrale, indiquent les gestionnaires des travaux du tram.

La rue de la Centrale sera mise en voie sans issue vers la rue Ernest Solvay du mardi 6 juin au mercredi 14 juin. Une déviation sera mise en place via la rampe du pont d’Ougrée et le quai Vercour. Les places de stationnement entre le nº447 et le nº 439 de la rue Ernest Solvay seront temporairement supprimées. Les panneaux d’interdiction seront placés 48h à l’avance.