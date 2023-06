La Maison du Peuple inaugurée à Seraing, un espace qui va permettre aux citoyens de créer leurs propres activités

Si les étages du bâtiment ont été rénovés pour y accueillir des logements, le rez-de-chaussée a pour vocation d’être un espace d’animation ouvert, collectif, autonome, convivial, flexible et évolutif, favorisant une gestion collective, permettant de recréer du lien entre les citoyens et de redynamiser le quartier en favorisant les synergies entre projets.

La Maison du Peuple a été officiellement inaugurée ce lundi 5 juin par la Ville de Seraing. Le lieu, qui est né en 1900 et qui servait à l’époque d’endroit de rencontre pour la classe ouvrière, vient d’être rénové grâce aux financements européens « Urban Innovative Actions (UIA) ».

La Maison du Peuple va notamment permettre aux citoyens de participer à des activités mais aussi de les créer : « Que vous ayez envie de développer des cours de yoga, de proposer des cours de photo ou de faire des groupes de rencontre, tout est possible. La Maison du Peuple est là pour vous aider à tester vos idées. Le local appartenant à la Ville de Seraing est mis à disposition des citoyens gratuitement pendant plusieurs mois. Les conditions ? Avoir minimum 18 ans et proposer des activités qui bénéficient aux habitants du quartier et aux Sérésiens de manière générale », explique la Ville de Seraing dans son communiqué.