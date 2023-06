Valentin Ramser, joueur du Pays Blanc, est atteint de la maladie de Hodgkin: «Le cancer évolue de manière positive, même si je me sens encore faible»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les amateurs de football dans la région l’ont certainement remarqué : Valentin Ramser n’était plus présent dans son club, le Pays Blanc Antoinien, lors des derniers matches de la saison. Et pour cause : l’attaquant de 31 ans a attrapé la maladie de Hodgkin, un cancer de la partie du système immunitaire, appelée système lymphatique, à la mi-mars.