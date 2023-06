Mouscron connaît le plus grand rajeunissement de population, les villes de Lessines, Ath et Leuze bien loties tandis que Frasnes, Antoing et Rumes sont en baisse

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On ne va pas se mentir, en 2023, le rajeunissement de la population est l’un des objectifs visés par les différentes communes. Rendre la ville plus attractive pour attirer la jeunesse est devenu une priorité pour certains bourgmestres.

En Wallonie picarde, on ne déroge évidemment pas à la règle. On se félicite alors lorsque la tendance est positive et que les objectifs sont proches d’être atteints. Selon des chiffres de Statbel, en Wallonie picarde, Mouscron peut se féliciter d’avoir connu une hausse importante de la population de la tranche 20-35 ans en quinze ans. La cité hurlue a pu constater une augmentation de plus de 700 habitants de cette catégorie. Dans le Hainaut, personne ne fait mieux à l’exception de Mons qui a connu un accroissement de près de 900 habitants.