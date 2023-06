Alexander Blockx se qualifie pour le troisième tour des juniors de Roland-Garros en 53 minutes: «J’étais dans un bon jour»

« J’étais dans un bon jour », a-t-il confié à Belga après sa qualification. « Je touchais bien la balle et tout ce que j’ai entrepris a réussi. Cela fait du bien après le match nettement plus disputé de la veille contre Kang. Cela n’avait pas été facile, car il joue déjà sur le circuit senior, mais cela m’a permis de rentrer directement dans le tournoi. Je suis très content du niveau que j’ai pu afficher jusqu’à présent. J’aurai désormais un jour de repos, vu que je viens de jouer deux jours d’affilée. Je vais pouvoir bien m’entraîner pour préparer la suite. »

Sur le Court nº8, le jeune Anversois, 18 ans, vainqueur de l’Open d’Australie en début d’année, n’a eu besoin que de 53 minutes pour écarter le Marocain Reda Bennani (IJF 38), 16 ans, 6-1 et 6-0.

La suite, mercredi, pour Alexander Blockx, ce seront justement des retrouvailles avec l’Américain Learner Tien (ITF 23), 17 ans, pour un match revanche de leur finale à Melbourne, fin janvier. L’Anversois s’y était imposé 6-1, 2-6 et 7-6 (11/9) après 2h09 de jeu.

« Learner était encore top-5 il y a quelques semaines, mais comme il a lui aussi choisi de ne plus jouer en juniors, il a rétrogradé au classement », a expliqué Philippe Cassiers, son coach. « C’est d’ailleurs la première fois qu’ils se retrouvent depuis l’Australie. Cela rappelle évidemment des souvenirs. Et on peut s’attendre à un solide match. Alexander, en tout cas, est impatient. Il est difficile de prédire comment les choses vont tourner sur terre battue, mais avec le niveau qu’il a produit depuis le début du tournoi, il peut l’aborder avec confiance. »