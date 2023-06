Caroline, la tortue centenaire de Stéphanie, a disparu depuis une semaine à Embourg: «Elle avait déjà été volée il y a quatre ans»

C’est le 31 mai dernier en fin d’après-midi, alors qu’elle voulait la rentrer pour la soirée, que Stéphanie Grignard, une habitante d’Embourg, a constaté que sa tortue Caroline avait disparu. Depuis, elle la recherche désespérément. « Elle est proche des 100 ans », explique Stéphanie. « C’est une tortue terrestre, une femelle de l’espèce « boettgeri ». Elle mesure environ 30cm, est docile et aime se cacher sous les feuilles ou buissons pour s’y reposer. »

Grande valeur sentimentale

Vu son âge avancé, Caroline nécessite des soins quotidiens. Et Stéphanie remue ciel et terre pour la retrouver. « La SRPA a été contactée, elle n’y est pas. L’association « L’assiette des 4 pattes », une vétérinaire spécialisée dans les reptiles et la faculté vétérinaire de Liège ont également été prévenus. Le quartier a été quadrillé d’affiches. »