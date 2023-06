Céline ne reçoit pas le carrelage qu’elle a commandé, la société Impermo de Gosselies refuse de rembourser: «Je suis en colère, ils sont en tort!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est une mésaventure à laquelle s’exposent toutes celles et tous ceux qui se lancent dans la construction ou rénovation. C’est le cas de Céline, une habitante de Nalinnes, qui nous a contacté via notre bouton alertez-nous. La jeune femme a commandé un lot de carrelages pour sa terrasse. Une fois la commande reçue, elle fait poser le tout par son carreleur. Après quelques dizaines de dalles posées, Céline voit que quelque chose cloche : le carrelage est bombé et toutes les dalles ne sont pas exactement de la même couleur, avec des nuances trop prononcées pour que cela soit naturel.