Des travaux débutent place du Marché, rue de la Violette et en Féronstrée dans le cadre du chantier du tram à Liège: des déviations mises en place

Plusieurs travaux débutent dans le courant du mois de juin dans le cadre du chantier du tram à Liège. Du jeudi 8 juin jusque début juillet, des câbles électriques seront posés en voirie dans la rue de la Violette. La rue restera accessible aux piétons et le parking restera également accessible via la rue Ferdinand-Hénaux.

En Féronstrée, la fibre optique sera posée sur la place du Marché en trottoirs et au carrefour formé par la rue des Mineurs, en Féronstrée et rue du Pont. Les travaux se dérouleront du lundi 12 au vendredi 16 juin. Une déviation sera mise en place via la rue de la Boucherie, Potiérue et la rue Velbruck pour rejoindre la rue Hors-Château.