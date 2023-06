Roberto Carlos était à la Hestre ce lundi, il s’est régalé et a ravi ses fans

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Stefano Di Benedetto et son frère Vincenzo n’en reviennent toujours pas de la visite de Roberto Carlos et son entourage à l’Italia Grill Da Pierino à La Hestre. C’était ce lundi midi. Officiellement, il venait présenter « son » vin, car il représente une grande maison italienne productrice.

Lire aussi Une ex-star du ballon rond dans la région du Centre: l’ancien international brésilien Roberto Carlos sera bientôt à La Hestre!

Mais la star du ballon rond était là également, et surtout pourrait-on dire, pour ses fans, du moins ceux qui ont eu la chance de pouvoir réserver une table, ou simplement une place, afin de déguster un bon repas en présence de l’ex-star brésilienne du Real Madrid.

« C’était vraiment incroyable, Roberto Carlos est d’une rare disponibilité et gentillesse », résume Stefano Di Benedetto. « Je le place au même niveau que Céline Dion. Et on en a vu passer des stars dans ce restaurant ! »