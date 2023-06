Le regard d’Emiliano Bonfigli: les destins croisés de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne

C’était il y a un peu plus de treize ans… Le 8 novembre 2009 pour être plus précis. Ce soir-là, on dispute la quatorzième journée de Pro League. Genk affronte Anderlecht. Sur le terrain, deux jeunots découvrent depuis quelques semaines l’ambiance du monde professionnel : Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne. Ils ne le savent pas encore, mais, en quelques années, ils vont écrire ensemble les plus belles pages de l’histoire des Diables Rouges. L’une des photos les plus marquantes de l’équipe nationale les met d’ailleurs en scène, bras levés, mains jointes et tendues vers le ciel de Salvador de Bahia, lors de ce match au suspense insoutenable face aux États-Unis en huitième de finale de Coupe du monde, au Brésil en 2014.

Une image vaut mieux que mille mots : sur un terrain de foot, De Bruyne et Lukaku se comprennent avec les pieds. Stars du football mondial, Lukaku et De Bruyne n’ont rien volé à personne. Les débuts à Chelsea ont été compliqués pour les deux joueurs. De Bruyne avait alors fait le choix de partir à Wolfsbourg, pendant que Lukaku irait à West Bromwich. Reculer pour mieux sauter. Plus loin, plus haut et plus fort. En treize années, les deux jeunots en ont fait du chemin. Samedi soir, ils se feront face, sur la pelouse du stade Ataturk. Deux Belges en finale de Ligue des champions, c’est Byzance !

Pour l’éternité