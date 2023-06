Libération d’Olivier Vandecasteele: la Belgique plaide pour une approche européenne vis-à-vis de l’Iran et des otages

Les trois ministres se sont expliqués pour la première fois au parlement depuis la mise en oeuvre du deuxième et dernier volet de l’opération « Blackstone » : la libération de trois citoyens européens vendredi passé, une semaine après celle du Belge Olivier Vandecasteele.

« Il faudrait une approche européenne, et nous continuons de le plaider. Ce que nous avons fait ces derniers jours montre que cela marche », a déclaré M. De Croo.

Un texte controversé

La Belgique a conclu un traité de transfèrement de prisonniers avec l’Iran pour négocier avec l’Iran la libération d’Olivier Vandecasteele, en échange du diplomate iranien Assadolah Assadi, condamné à 20 ans de prison en Belgique pour un projet d’attentat. Le texte a fait l’objet d’une vive controverse et n’a finalement pas été appliqué. Sa mise en oeuvre aurait pris trop de temps alors que deux ressortissants européens, à la double nationalité, avaient été exécutés récemment, et un troisième condamné à mort. Qui plus est, le texte ne pouvait s’appliquer aux trois autres ressortissants européens. Finalement, le gouvernement a fait usage de l’article de la Constitution qui confie à l’exécutif la conduite des relations extérieures.