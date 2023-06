Affaire Maddie McCann: la police a prélevéde nouveaux échantillons et veut vérifier un éventuel lien avec Christian B.

Des policiers allemands, britanniques et portugais ont mené une perquisition de trois jours au réservoir d'Arade au Portugal il y a deux semaines. Le lac se trouve à environ 50 kilomètres de Praia da Luz, où Maddie, alors âgée de 3 ans, a disparu de l'appartement de vacances de ses parents en mai 2007. La semaine dernière, il a été annoncé que la perquisition s'était "bien déroulée" et que la police avait "saisi un certain nombre d’éléments".

Selon « The Mirror », les enquêteurs auraient prélevé des échantillons de sol au niveau du réservoir. Les tests de ces échantillons devraient montrer s'il y a une correspondance avec des restes de terre qui ont été précédemment trouvés dans la camionnette du principal suspect Christian Brückner.

Pourquoi Brückner est-il le suspect numéro un ?

Ce n’est un secret pour personne que Brückner passait beaucoup de temps au Portugal à l’époque de la disparition de Maddie. L’informateur Helge Busching affirmait déjà en 2017 qu'il s'était lié d'amitié avec Brückner au début des années 2000 dans le pays. Au cours du week-end, Brückner a révélé dans une série de lettres qu'il avait été désigné comme principal suspect par Busching après lui avoir dit qu'il trouvait étrange que Maddie "n'ait pas crié".

Michael Tatschl, qui dit être le meilleur ami de Brückner, a également déclaré en 2020 que l'Allemand visitait souvent le tristement célèbre réservoir. Selon The Daily Telegraph, il a même appelé l'endroit « mon petit paradis ». La police considère qu'il est possible que le suspect du meurtre se soit rendu au réservoir avec elle après l'enlèvement de Maddie.

Brückner, un agresseur d'enfants et trafiquant de drogue reconnu coupable, purge actuellement une peine dans une prison allemande pour le viol d'une femme de 72 ans en Algarve. Ce crime a eu lieu l'année avant la disparition de Maddie. Le quadragénaire continue de nier avoir quoi que ce soit à voir avec la disparition de la petite fille.