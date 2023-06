Kevin De Bruyne relativise la pression avant la finale de Ligue des champions: «90 minutes ne peuvent pas définir ma carrière...»

Le capitaine des Diables en a profité pour préfacer le grand rendez-vous du week-end prochain, où il affrontera son compatriote et grand ami, Romelu Lukaku. « L’Inter est une très belle équipe », a avancé l’ancien du Racing Genk. « J’entends souvent que nous sommes favoris, mais je ne suis pas de cet avis. Une finale, c’est toujours du 50/50, et ce n’est jamais facile à gérer. Il y aura des moments difficiles sur le terrain, nous le savons très bien. Mais c’est à nous à faire notre travail pour nous imposer. De son côté, l’Inter va faire pareil. Ils ont atteint la finale, tout comme nous, donc il faut les respecter. »

Plus que quelques jours de patience avant la grande finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter Milan ! Une rencontre qui pourrait couronner les hommes de Pep Guardiola, qui ont déjà remporté la Premier League et la FA Cup. Après la finale de cette dernière, remportée ce samedi face aux éternels rivaux de Manchester United, Kevin De Bruyne s’est confié à nos confrères de La Gazzetta dello Sport.

En cas de victoire, les Skyblues réaliseraient un incroyable triplé. Mais Kevin De Bruyne ne veut pas parler de cela. « On ne se soucie que de la Ligue des champions, pas du reste. Honnêtement, nous n’avons même pas parlé de ce triplé entre nous. Et puis, dans tous les cas, nous avons d’ores et déjà réalisé une incroyable saison. Quand j’entends les gens parler de Manchester City, ils disent que nous devons absolument gagner la Ligue des champions. Ils oublient toutes les belles choses que nous avons déjà accomplies. Bien évidemment, soulever ce trophée serait quelque chose de formidable, mais 90 minutes ne peuvent pas définir une carrière, ni une dynastie. J’ai joué plus de 700 matches jusqu’à maintenant, je suis sûr que ceux-ci ne seront pas résumés par ces 90 minutes. Mais nous irons à Istanbul bien préparés, avec la ferme intention de faire un grand match », a conclu le maître à jouer de Manchester City.