La Stib fait face à des cyberattaques quotidiennement: «Les menaces augmentent en nombre et en sophistication»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les technologies évoluent à grande vitesse et impactent le secteur des transports en commun. Le sommet mondial des transports publics de l’UITP (Union Internationale des Transports Publics) se tient à Barcelone cette année et donne un bon aperçu des tendances et des enjeux du moment. À cette occasion, la Stib a présenté ses façons de lutter contre les cyberattaques.

« C’est un souci chez nous depuis des années. On renforce la sécurité informatique qui est absolument essentielle pour le côté industriel », indique Brieuc de Meeûs, CEO de la Stib. « C’est essentiel pour la continuité du service public. »