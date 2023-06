Le pont de Renoupré rouvert à la circulation: plus que trois ponts entièrement fermés à Verviers

Au lendemain des inondations, plusieurs ponts ont dû être complètement fermés à la circulation, à Verviers, car trop endommagés. Désormais, il n’en reste plus que trois. Ce n’est plus le cas de celui de la rue de Renoupré qui vient de rouvrir. L’occasion de faire le point sur ce qui a été fait et sur ce qui doit encore être réalisé.

« Dès qu’on a pu lancer le chantier de réfection du pont de Renoupré, on l’a fait. On espérait l’inaugurer plutôt au mois d’avril, mais il a fallu attendre début juin pour pouvoir le faire », déclare l’échevin des Travaux, Maxime Degey, sur place lors de la réception du chantier, ce lundi après-midi. Il fait d’ailleurs remarquer que deux petites corrections devront être apportées au niveau des garde-corps dont le design sera repris sur les autres ponts à refaire.