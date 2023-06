Une arme, destinée à un détenu, est entrée à la prison d’Andenne: les autorités craignent une évasion avec menace et prise d’otage!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La prison d’Andenne est sur pied de guerre depuis ce week-end. Quatre colis suspects ont été balancés dimanche après-midi, vers 16h30, à l’intérieur des murs de la prison par un ou plusieurs individus qui se trouvaient sur un talus à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.

Dans le chemin de ronde

On sait que c’est un mal qui frappe quotidiennement certaines de nos prisons : des détenus se font envoyer de la drogue, parfois de l’argent ou même un gsm par cette technique de largage par-dessus les murs. Le détenu sait à quelle heure on lui envoie son colis, il le réceptionne et le tour est joué.

Mais dimanche, l’un des colis balancés dans la prison d’Andenne, au départ d’un talus voisin, a atterri dans le chemin de ronde, inaccessible aux détenus. Quand le personnel est allé le chercher, un vent de panique s’est levé : le colis, soigneusement enveloppé dans du papier adhésif, contenait une arme de poing prête à l’emploi, avec des balles !