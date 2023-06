Les Belges Sander Gillé et Joran Vliegen en demi-finale de Roland-Garros: «C’est un pas de géant pour nous»

Sur le Court Simonne-Mathieu, les Limbourgeois ont battu 6-4, 7-6 (7/4) les Argentins Maximo Gonzalez (ATP 31) et Andres Molteni (ATP 25), têtes de série N.14 du tableau.

« Nous ne réalisons pas encore très bien », a confié Joran Vliegen après la qualification. « Une demi-finale dans un Grand Chelem ! Nous sommes super heureux du niveau que nous avons affiché. Nous avons une nouvelle fois réussi à remonter un break et sommes restés assez cool dans le tie-break pour l’emporter en deux sets. Nous savions qu’ils ne nous assommeraient pas avec leur service et que nous aurions des occasions si nous retournions bien, même menés 30/0 ou 40/15. Et c’est ce que nous avons fait à 5-3, même si cela a encore été chaud par la suite, quand j’ai dû sauver une balle de set sur mon service à 6-5. Mais je pense que cette victoire est méritée. Nous avons été agressifs et bien présents au filet. »