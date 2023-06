Iga Swiatek poursuit sa route après l’abandon de Tsurenko et affrontera Gauff en quarts de Roland-Garros

Swiatek n’aura donc concédé que neuf jeux après quatre tours à Roland-Garros. La tête de série N.1, qui menait 5-1 avant que Lea Tsurenko n’agite le drapeau blanc à cause d’une blessure, a en effet balayé ses adversaires jusqu’ici. Elle s’est imposée 6-4, 6-0 lors des deux premiers tours avant d’écraser la Chinoise Wang Win au troisième tour sans perdre le moindre jeu.

La Polonaise devra affronter une adversaire de plus haute facture, en quarts de finale. Elle y sera opposée à l’Américaine Coco Gauff (WTA 6/N.6). La joueuse âgée de 19 ans a disposé de la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (WTA 100) en deux manches, 7-5, 6-2, en 1 heure et 31 minutes, plus tôt dans la journée.