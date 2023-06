Les partis sur le gril dans notre série politique: pour François De Smet (DéFi), «l’État belge doit dégraisser»

Avez-vous ce sentiment que la campagne électorale est déjà lancée et attendez-vous encore quelque chose de ce gouvernement fédéral auquel vous ne participez pas ?

Il paraît qu’on est toujours en campagne… Il ne faudrait pas que des noms d'oiseaux ou des tensions empêchent la majorité de terminer son travail. J’ai une inquiétude sur trois dossiers : l’accord avec Engie sur la prolongation de deux réacteurs nucléaires après 2025. Théoriquement, il fallait un accord en mars sur les déchets nucléaires. On nous le promet peut-être pour le 30 juin. Il va falloir avancer car il va bien falloir commander du combustible. Deuxième souci : la réforme des pensions qui n’est toujours pas là. Cela commence à coûter cher au contribuable, puisqu’on ne peut bénéficier de l'argent du plan de relance européen dont on a tant besoin pour relancer notre économie, rénover nos écoles, etc. On a dû emprunter 400 millions pour le financer ! Troisième dossier : la réforme fiscale. On sait tous qu’il faut diminuer la pression fiscale sur les bas et moyens salaires. C’est jouable en faisant disparaître la plupart des niches fiscales, en mobilisant un peu plus les revenus du capital et surtout en luttant contre la grande fraude fiscale et la criminalité financière. Visiblement, la Vivaldi n'avance pas et c’est un vrai regret.