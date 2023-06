«Je suis enfin à mon niveau»: Romelu Lukaku est prêt pour la grande finale face à Manchester City

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La foule médiatique des grands jours s’est pressée ce lundi à Appiano Gentile, une effervescence que le centre d’entraînement de l’Inter Milan n’avait sans doute plus connue depuis sa dernière finale de Ligue des champions en 2010. Et ce n’est pas un hasard si, à quelques jours d’une nouvelle apothéose à Istanbul (mauvais souvenir pour les voisins de l’AC), Romelu Lukaku a évoqué une filiation avec les glorieux anciens de l’ère José Mourinho au micro de CNN à l’occasion de cet « UEFA Media Day ». « Beaucoup de joueurs de cette génération-là viennent voir nos matches et ressentent la même chose », a confié le buteur des Diables rouges.

À défaut de pouvoir disserter sur son avenir (demande expresse de l’UEFA), autant se concentrer sur le passé et son actualité immédiate… même si la Gazzetta dello Sport a écrit dans sa « une » qu’il ne voulait pas retourner à Chelsea, alors que le directeur sportif milanais Beppe Marotta a confirmé son souhait de trouver une solution à négocier avec les « Blues »…

« Je suis à mon niveau »

À quelques jours de sa seconde finale européenne avec l’Inter (après l’Europa League en 2020), Romelu Lukaku s’est montré serein au micro d’Emiliano Bonfigli (RTL Sports). « C’est une bonne période pour nous en tant qu’équipe », constate-t-il. « On a travaillé très dur pour y arriver. On est encore détendu pour bien préparer ce match dans les prochains jours et on va essayer de donner le maximum pour obtenir un bon résultat. »